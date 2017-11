Marcia Mondiale per la pace

Marcia Mondiale per la pace Una proposta concreta di mobilitazione sociale senza precedenti che accomunerà tutti i continenti in un unico percorso, quello della pace. Il 2 ottobre la marcia parte da Wellington, in Nuova Zelanda, attraversa tutti i continenti e si conclude ai piedi del monte argentino Aconcagua, a Punta de Vacas, il 2 gennaio 2010. Anche l'Italia marcia, col resto del mondo. Numerosi sono gli eventi e le iniziative in programma nei vari comuni del nostro paese. Il 2 ottobre a Roma il concerto dedicato alla Marcia. Piazza Duomo di Milano intonerà "Imagine" di John Lennon, con personaggi della musica, dello spettacolo, dello sport. Ci saremo anche noi di LifeGate Radio e gli amici di Guna l'omeopatia d'avanguardia…. Sintonizzatevi sulle nostre frequenze Venerdì 2 ottobre trasmetteremo l'evento in diretta…fermatevi ad ascoltare… Se vuoi entrare subito in rete e iniziare a partecipare www.marciamondiale.org