Marco Roveda. L’ecobusiness ci salverà

Dal dialogo tra Enzo Argante e Marco Roveda nasce un altro libro della collana i Sostenibili. Altri temi scottanti e contingenti vengono sviscerati ed approfonditi in queste pagine, in nome dello sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile inteso innanzitutto come modo di vivere, di sentire il mondo e di calarsi nelle situazioni. La storia di un uomo, di una famiglia. Di un sogno. Di una magia. Lo sfondo: l'ambizione, la tenacia del businessman che si intrecciano armonicamente e saldamente con l'importanza di valori essenziali quali l'amore, il rispetto la consapevolezza. Così in queste pagine ecco la storia di Marco Roveda, del suo piglio e del suo fiuto imprenditoriale sui generis. Delle imprese che ha realizzato conciliando valori etici con l'ottica del profitto. Dalla creazione della Fattoria Scaldasole alla nascita di LifeGate, il progetto multimediale che attraverso differenti piattaforme promuove un nuovo stile di vita e diffonde consapevolezza. Perché la filosofia della sostenibilità è un modo di vivere secondo Marco Roveda ed innanzitutto un modo di sentire la vita e le occasioni che ci offre. Da leggere. Innanzitutto perché è piacevole e non è un noioso saggio sulle possibilità effettive dell'ecobusiness. E' un ordinato e avvincente concerto tra le parole di Roveda e i commenti di Argante. Da leggere. Perché attraverso il racconto delle esperienze di Marco Roveda e della sua famiglia ci possiamo confrontare con le reali possibilità dell'ecobusiness. Perché, sottolinea Roveda, "l'equivalenza tra etico e 'senza finalità di lucro' non è più assoluta". Da leggere. Perché è davvero possibile fondare un business sul rispetto, sulla felicità e sulla dignità. Sulla vita e sulla natura.