Marcovaldo ovvero le stagioni in città

La prima volta che si legge Marcovaldo di Italo Calvino si resta con quello stupore tutto infantile di trovarsi tra le mani una serie di piccoli capolavori, di eccellenti miniature. Piccole storie tenute assieme da un filo su cui, in continuo disequilibrio, passeggia il protagonista, Marcovaldo appunto, funambolo del secondo Novecento, figura straordinariamente umana nei suoi tratti surreali. Marcovaldo è lo sbigottimento di una generazione che lentamente, all'inizio degli anni Sessanta, perdeva la sua identità socio-culturale, i suoi riferimenti. Erano gli anni del boom, gli anni in cui un'Italia si addormentava sotto i fuochi d'artificio della ripresa economica e un altro Paese si svegliava quasi immemore. Nella sua ostinata e stralunata dissociazione Marcovaldo è tutto in quel crinale, è una favola, una favola straordinaria, che porta in sé tutti gli echi di un tempo che ispirava Cassola e Pasolini e che oggi ci parla ancora con estrema lucidità di qualcosa che ci appartiene e che continuamente perdiamo di vista. Marcovaldo è un libro che si legge da bambini. Spesso alle elementari, alle medie al più tardi. Un libro eccellente per quelle età, su cui anche chi scrive ha scoperto il divertimento della letteratura. Tuttavia tornarci sopra, qualche anno dopo, apre le possibilità di una nuova lettura, in cui si riconoscono le sfumature dolcissime della lingua di Calvino. Nella nuova edizione dell'editore Full Color Sound, questi sapori sono esaltati dalla lettura di un narratore d'eccezione come Marco Paolini, contrappuntato dal gruppo Tanit, formazione jazz composta da Paolo Fresu, Fulvio Maras, Carlo Mariani, Massmo Nardi, Gianluca Ruggeri. Voce e musica di altissimo livello dunque per la prima uscita, Marcovaldo ovvero le stagioni in città appunto, della collanna Krono - audioracconti. Una serie di cd dedicati ai classici contemporanei affrontati coi linguaggi della multimedialità. Dall'ascolto di questo primo volume, che raccoglie i racconti del primo ciclo delle Stagioni in città, l'impressione che se ne deriva, oltre all'alta qualità di un prodotto realizzato con evidente cura, è quella di non trovarsi di fronte ad una semplice lettura di un opera letteraria, ma alla creazione di qualcosa di originale in cui l'autore del testo e gli artisti che ne curano l'elaborazione abbiano trovato un'ideale piano di dialogo. Una proposta editoriale particolarmente "gustosa" per ogni tipo di pubblico. L'autore: Italo Calvino, scrittore e ancora di più inventore di letteratura con la sua incessante opera di romanziere e direttore di riviste è senza dubbio una tra le figure più versatili e amate nostra letteratura novecentesca. Marco Paolini è attore e narratore teatrale, tra i personaggi di spicco della nuova scena. Tra i suoi lavori più importanti, appartenenti ad un teatro di chiara matrice civile ricordiamo Vajont, Parlamento chimico e la partecipazione al programma televisivo Report (Rai 3) con una serie di atti unici al confine tra teatro e giornalismo, una delle poche memorabili esperienze di teatro in tv. Il Gruppo Tanit, composto da Paolo Fresu, Fulvio Maras, Carlo Mariani, Massmo Nardi, Gianluca Ruggeri è una formazione jazzistica che al centro della sua ricerca musicale vede la fusione di stilemi della musica tradizionale internazionale. ...Due righe: Marcovaldo tornò a guardare la luna, poi andò a guardare un semaforo che c'era un po' più in là. Il semaforo segnava giallo, giallo, giallo, continuando ad accendersi e riaccendersi. Marcovaldo confrontò la luna e il semaforo... Perché andare in libreria: Voce e musica per affascinanti attriti su una lingua elegantissima. Acquistare questa proposta editoriale significa regalarsi il piacere di farsi raccontare una storia. Gian Maria Tosatti