Marina Graziani. La corsa è la mia cura dell’anima

La ricordiamo come la solare velina bionda di Striscia la Notizia dal ’96 al ’99 (“Un’esperienza bellissima in un programma che è tuttora cult – dirà poi – un periodo fantastico, ma l’importante è andare avanti: la bellezza passa, il cervello rimane”), poi come conduttrice tv. Oggi, sempre in splendida forma, Marina Graziani è una manager nel campo dell’organizzazione di eventi e celebrity endorsement per aziende di moda e non solo. Qui in LifeGate di persona per invitarci alla giornata di corsa e di festa, con lei e con Giorgio Calcaterra, domenica 29 ottobre (la Mezza d’Italia, iscrivetevi qui), ci racconta una storia di riflettori tv e di realizzazione, di libertà sprigionata e di guarigione. E di amore: perché è innamorata della corsa. Lo fa sempre con un sorriso che è il riverbero della brillantezza, dell’energia che trasmette, della serenità e dell’entusiasmo. Emana voglia di essere, e di esserci. È radiosa. Il sole che la illumina da dentro è la passione per lo sport e la corsa. È sempre stata una sportiva, judo, pallavolo, danza, atletica, marcia, poi a vent’anni ha iniziato a correre con regolarità e da lì non ha più smesso. Ha corso la maratona di Vancouver, la mezza di Gerusalemme, ha percorso ventidue chilometri anche a Milano e di recente la fun race a Cividale del Friuli tra luoghi di interesse storico. Ora Marina Graziani è la madrina della gara di 21 km di domenica 29 ottobre 2017 nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, bellissima occasione per ritrovarsi in armonia nel circuito storico dell'automobilismo per correre... a piedi, tutti insieme, con anche due non competitive sulla distanza dei 5 km e dei 10 km. Sei un’ambasciatrice del benessere e dello stile di vita sano. Come ti sei avvicinata a questo stile di vita? È qualcosa che io ho innato in me, da sempre. Una frase che dico, e mi ripeto spesso, è "onorare il proprio tempio". A ‘tutto tondo’, il che comprende attività fisica, perché no la cura della parte estetica, e l’anima. Di tutte queste cose ho tra l’altro appena cominciato a scriverne in un blog, online da pochissimo, My Passion Fit, una cosa a cui lavoro da mesi, un progetto tutto da costruire. Ho fatto molta ricerca. Amo esplorare questi argomenti e coltivare questi temi, dando spazio a varie discipline. Adoro la corsa, mi appartiene da quasi vent’anni e sempre ci sarà. Anche perché, tra le discipline sportive, è… la più comoda! Sai, ti metti un paio di scarpe, ovunque tu sia, e puoi vivere momenti magici, albe, tramonti, ritagliandosi attimi di libertà preziosi. Se le persone facessero un po’ più di sport, saremmo tutti un po’ meno stressati. Che tu sia appassionata di corsa si evince anche dal fatto che sei davvero in formissima. Ci confidi, insieme alla corsa, qualche tuo segreto? Va là! Sì, in effetti… ho compiuto da poco quarant’anni e ho la stessa taglia più o meno da vent’anni. Oscillo di quei due o tre chili su e giù, ma ho un buon metabolismo, l’ho allenato e questo mi consente di mangiare: non sono una che “sta a insalata”, e il mio bicchier di vino lo gradisco! Riallacciandomi un po’ anche all’argomento del blog, credo che la matrice del tutto sia dentro di noi, che tutto parta da dentro. Credo moltissimo nella cura dell’anima. Da anni studio molte diverse discipline, mi affascina la fisica quantistica secondo cui noi siamo energia, e questo trasmettiamo. La prima cosa è coltivare la propria interiorità. Perché possiamo metterci creme costosissime, fare un sacco di sport ma se siamo stressati ci portiamo dietro questi zaini emotivi. Seconda cosa, il mio approccio è sempre a ‘tutto tondo’. Se fai una corsa poi al ritorno ti mangi quattro Saint Honoré e cinque cotechini con lenticchie… insomma, bisogna volersi bene! Terzo, non si deve essere eccessivamente esigenti con sé. Per esempio, correndo, non essere ossessionati dai tempi. E ci si possono dedicare anche coccole a tavola se si fa sport. Al di là della taglia, bruciare calorie fa bene alla testa e ci guarisce un po’. Ognuno poi trova la sua dimensione. Mi accorgo che le sezioni di My Passion Fit ci possono dire molto della geografia mentale delle tue priorità, dei tuoi interessi, delle tue passioni. A partire da te stessa. Proviamo a seguire questa traccia, cominciando da Lo sport ed io. Ovviamente qui parlo di me, dei miei primi passi, delle esperienze che ho fatto nell’ambito sportivo e non solo. Racconterò di corse, maratone, mezze maratone, e naturalmente della Mezza d’Italia con Giorgio Calcaterra a Imola. Poi c’è l’area interviste… Che inauguro proprio con Giorgio Calcaterra! Voglio conoscere e far conoscere atleti e sportivi nei loro profili… anche personali, umani. Per esempio, la prossima intervista che pubblicherò è a Alessandra Sensini, velista e campionessa olimpionica di windsurf, che a maggio è diventata vicepresidente del Coni. Cosa ci dici di bellezza e benessere, un’endiadi ricchissima di spunti, che potrebbe esser quella con i maggiori click? Pensa che, paradossalmente, è quella che “sento” un po’ meno. Però, faccio tesoro degli anni vissuti in ambienti in cui l’immagine conta molto, per cui darò molti consigli. Ci tengo a ribadire che non sono una tuttologa, ma avendo conosciuto bravissimi professionisti, truccatori, medici, esperti, personal trainer, darò voce alle loro competenze, abbinando i loro suggerimenti alle esperienze vissute in prima persona, per condividerli. Ma questo mi dà il là per chiederti di più sul rapporto tra bellezza e benessere. L’esercizio fisico non è esibizionismo. Per me, il significato di benessere è ‘a tutto tondo’, non si può pensare di “farsi” le vitamine, le punture in faccia e non un minimo di attività fisica, o se non si sta bene con se stessi. Noi viviamo su molti livelli, negli anni costruiamo sempre più sovrastrutture che ci condizionano. Tutto richiede una continuità, un equilibrio, un allenamento… sempre a tutto tondo. Benessere vuol dire tenere in giusta considerazione tutti gli elementi. Non in modo maniacale: non sono una fautrice delle rigidità né nella dieta né negli allenamenti, perché rischiano di essere scoraggianti. Non ci si deve far scoraggiare da modelli che sono estremamente lontani, magari dopo una maternità o un periodo di pigrizia in cui s'è messo qualche chiletto in più. Bisogna spronare dolcemente, ed è quello che sto provando a fare.

L'intervista è stata realizzata in collaborazione con Beatrice Negri.