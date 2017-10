Marina Abramovic

Marina Abramovic, artista originaria di Belgrado ma da anni residente ad Amsterdam, ha chiesto per un suo intervento un padiglione abbandonato dell'ex ospedale neuropsichiatrico di Volterra e ha creato una performence/installazione apposta per questo luogo carico di dolore. Il pubblico poteva entrare nell'edificio soltanto in piccoli gruppi e doveva indossare all'entrata delle scarpe con una particolarità: sui tacchi erano applicate delle calamite. Con queste calzature ai piedi c'era da seguire un percorso lungo i corridoi dell'ospedale. Sul pavimento una lastra di metallo lo copriva come un tappeto e per l'attrazione magnetica appesantiva il passo. Lungo il corridoio si alternavano a destra e a sinistra le vecchie stanze dei pazienti, vuote e con calcinacci sparsi per terra. All'improvviso in uno di questi "stanzoni" appariva, seduto su uno sgabello, una figura ibrida tra alchimista e inventore con un capello da mago in testa, intento a leggere un libro. Qualche stanza più avanti lo stesso personaggio riappariva, questa volta steso e legato su una brandina. Il percorso terminava in una stanza dove un'affascinante ballerina (l'artista) fasciata in un costume dal colore rosso acceso si muoveva con sensualità ai ritmi di un mambo italiano. All' improvviso la musica si interrompeva per alcuni secondi e contemporaneamente la ballerina si spegneva perdendo ogni fascino e trascinando i piedi pesantemente. Quando la musica riprendeva, la ballerina tornava a muoversi come prima. Mentre l'alchimista-inventore, figura che simboleggia fantasia e libertà di spirito, è stato ricoverato e legato, gli spettatori con il loro pesante attaccamento alla terra e al mondo concreto sono stati convogliati in uno spettacolo di finta allegria, una distrazione creata su comando, senza coinvolgimento vero. Rita Imwinkelried