Marjetica Potrc alla Fondazione Ratti, Como

E' proprio il tema della frammentazione urbana, intesa come un processo positivo che arricchisce nella diversità, il tema trattato dall'artista slovena che presenta per l'occasione diversi progetti: - un video girato tra l'India e gli Stati Uniti nell'aprile 2005 che mostra due comunità che soddisfano i loro bisogni energetici conciliando sapere locale e tecnologia avanzata. - una costruzione in legno con copertura di tessuto movibile, utilizzabile di giorno come luogo di lavoro all'aperto e di sera come schermo sul quale proiettare il video. - il pezzo forte è un'installazione, appositamente realizzata per la mostra, composta da una turbina eolica e un pannello solare montati su una gru, che rende ad "impatto zero" il consumo energetico del laboratorio informatico utilizzato dai giovani artisti, rendendolo così autonomo dal punto di vista ambientale. Inoltre è in programmazione, tra gli altri, uno dei suoi video più noti che documenta la guerra dell'acqua scoppiata tra le due province spagnole di Castiglia - La Mancha e Murcia. Questo sembra sufficiente per far capire il lavoro di Marjetica Potrc, un'indagine rivolta all'analisi dell'allargamento della città, non solo in senso architettonico o puramente urbanistico, ma come elemento sociale e di sviluppo culturale, al quale si affianca lo studio delle risorse energetiche e idriche. Riconosciuta in tutto il mondo come "urban anthropologist" sempre per questa attenzione al sociale che la caratterizza, Marjetica Potrc è da oggi ospite della Fondazione Ratti di Como. La mostra personale di Marjetica Potrc si svolge dal 6 luglio al 22 luglio allo spazio ex-Ticosa, Viale Roosevelt a Como. Aperta da martedì alla domenica, dalle 16 alle 19.30 Sonia Tarantola