Marlene Kuntz. Un rampicante del cuore in dirittura finale

I versi sono tratti da L'odio migliore, brano del 1999 che offre lo spunto per il titolo a questo viaggio nelle viscere dell'universo Marlene Kuntz. Che poi significa attraversare la parte più viva di quella che è stata la scena musicale italiana degli ultimi vent'anni. Perché in Italia non c'è stato solo il rock più ortodosso e in salsa tricolore di Vasco, Ligabue e pochi altri. C'è anche chi si è sforzato di guardare oltre, cercare di assorbire le onde più anomale (dai Sonic Youth a Nick Cave e gli Einstürzende Neubauten) che giungevano tanto da Stati Uniti ed Europa. La cosiddetta scena underground che nel triangolo Piemonte-Toscana-Emilia ha messo a frutto i semi migliori. Tra questi la storia del gruppo di Cuneo è particolarmente intensa e significativa, in qualche modo trait d'union tra le varie ramificazioni sotterranee, essendo nato nel capoluogo piemontese ma avendo avuto come padre putativo Gianni Maroccolo. La quadratura del cerchio. La Orlandotti scava nella poetica dei Marlene facendosi accompagnare da due "guide" d'eccezione: Cristiano Godano e Maroccolo stesso. Difficile chiedere di più, i testi vengono sviscerati alla virgola con l'aiuto del compositore. Lo stesso vale per il lato musicale, così come per il contesto in cui i Marlene Kuntz sono cresciuti. Un libro prezioso per capire che non sempre siamo stati la provincia dell'impero. «Non hai mai avuto a che fare con la fissa cruciale / cagna fedele come l'edera? / Un rampicante del cuore in dirittura finale: / la cattura dell'anima?». Massimo Longoni