A Marsiglia inaugurata la prima linea di autobus al 100 per cento elettrica

Silenziosi, ecologici, efficienti. Sono gli “autobus del futuro” che sono presenti da lunedì a Marsiglia: una flotta di mezzi al 100 per cento elettrici che consentirà di servire - primo caso in tutta la Francia - una linea intera nella rete dei trasporti cittadini. Si tratta della numero 82, una delle più frequentate nella città francese, che passa per la sede dell’agglomerazione “Marsiglia Provenza Metropoli” (un ente locale simile alle città metropolitane in Italia), per il vecchio porto e raggiunge quindi il nuovo quartiere d’affari Euroméditerranée.

Le batterie garantiscono un’autonomia di 240 chilometri

Un pieno costa 25-30 euro, contro i 150 degli autobus diesel

