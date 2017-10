Masdar, la città ecologica

Masdar sarà organizzata in stradine in modo da garantire ombra e sarà costruita con accorgimenti che terranno lontano il calore e con strutture che siano un esempio di ecoarchitetture. Ogni luogo sarà raggiungibile nell'arco di un minuto e i mezzi saranno ad emissione carbonio zero. Le auto dovranno rimanere al di fuori del perimetro della città, mentre impianti solari, termali, ad altra concentrazione o eolici garantiranno l'energia. La città sarà autosufficiente in tutto e per tutto, integrando energia eolica, solare, le risorse derivate dalle piantagioni e dalle fattorie. L'intera città si alimenterà energeticamente grazie ad impianti fotovoltaici, mentre l'acqua, verrà dal mare e sarà trattata da un impianto di dissalazione ad energia solare. Inoltre grazie al sistema di riciclaggio, l'impatto dei rifiuti nell'ambiente sarà nullo, come le emissioni di gas inquinanti, minimizzati dal sistema di trasporti urbani e da incentivi ai mezzi ecologici. fonte: La Stampa