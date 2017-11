Massaggio orientale in coppia

Il primo massaggio inizia a livello del coccige, corre lungo la colonna vertebrale e finisce nella parte superiore del palato. Il secondo invece parte dagli organi genitali, sale lungo gli organi riproduttivi, passa sul ventre per l?ombelico e finisce nella bocca. Il massaggio lungo il decorso di questi canali muove l?energia e stimola la sessualità. Percorrono il corpo lungo il dorso e il torace , partono entrambi dalla base della colonna vertebrale e arrivano insieme alla bocca. Iniziate dal ventre e ricordatevi che è una zona piuttosto sensibile. Aiutatevi con un olio da massaggio diluendo tre gocce di olio essenziale in un cucchiaio di olio di mandorle dolci. Potete usare un olio speziato come quello di cardamomo, di cannella, di pepe o di sandalo. Il massaggio del dorso è diverso nei due sessi: il punto magico femminile si trova circa 5 centimetri sopra i glutei, quello maschile è 10 centimetri sopra il coccige. Queste zone sono particolarmente ricche di punti che stimolano le zone erogene. Massaggiarli delicatamente è un modo per stabilire un contatto molto sensuale. Infine non dimentichiamo le estremità: la pianta del piede e la testa. Incominciate dal piede sinistro e massaggiate con movimenti circolari le estremità del tallone dove ci sono punti collegati alle ovaie, ai testicoli e alla prostata. Risalite verso le dita e arrivate a massaggiare la caviglia. Gli ultimi minuti vanno dedicati alla testa e al cuoio capelluto. Muovetevi piano come se doveste lavare i capelli e infine indugiate sulla nuca fino alla radice del collo. Il massaggio può essere un piccolo rituale, una terapia di rilassamento, ma anche un mezzo per esprimere potenziale energetico, anche erotico. Dottoressa Stefania Piloni