Massaggio terapeutico tailandese

In nessun paese come in Thailandia è possibile riscontrare un radicamento così profondo al massaggio. Nelle famiglie il massaggio è probabilmente lo strumento terapeutico più diffuso e spesso le tecniche si tramandano da una generazione all'altra. Per le strade di Bangkok capita spesso di incontrare fidanzati che, invece delle effusioni tradizionali, si scambiano affettuosi massaggino sulle mani e sul collo. Perfino i famigerati "full body massage" o massaggi erotici, per i quali il paese è purtroppo internazionalmente conosciuto, confermano la spiccata attitudine di questo popolo a interpretare in senso massoterapico le varie espressioni di contatto fisico. Nel libro "Il vero massaggio terapeutico tailandese" della Red Edizioni, l'autore Enrico Corsi spiega le tecniche del massaggio thai utlizzando un linguaggio semplice e un numero di esercizi da apprendere e praticare.

come ricevere il massaggio