Massaggiarsi: vantaggi e limiti del fai da te

Massaggiarsi le tempie per scacciare lo stress, sfregare un polso indolenzito, premere il pollice in un punto preciso (con il metodo della "digitopressione" o "agopressione" per facilitare la digestione), attenuare le rughe, alleviare il mal di denti o superare un momento di sonnolenza, spalmare con leggera frizione, creme oppure oli per mantenere liscia e morbida la pelle. L'elenco potrebbe continuare all'infinito. Sono tante, infatti, le possibilità di farsi del bene con le proprie mani. Il risultato è spesso immediato e non vi sono controindicazioni, se si osservano alcune regole fondamentali, prima fra tutte la delicatezza! Mai premere, spingere o stringere energicamente. I trattamenti vigorosi sono tutt'al più riservati ai professionisti, ma quelli blandi e continuati sono spesso quelli più efficaci! Mai superare la soglia del dolore. Il massaggio, specie quello fai-da-te, deve sempre essere piacevole. Se massaggiate un membro della famiglia, pregatelo di comunicarvi ogni sensazione, sia di piacere sia di eventuale disagio. La durata di ogni massaggio deve essere piuttosto breve. In genere però si può ripetere ogni giorno, anche più volte. A questi ritmi il massaggio diventa particolarmente benefico, ben superiore a quanto si può ottenere con i massaggi professionali. Nei massaggi estesi a vaste zone del corpo, si deve sempre iniziare dalle estremità e lavorare in direzione del cuore per favorire il riflusso del sangue venoso. Il cuore infatti spinge agevolmente in tutti i tessuti il sangue arterioso ricco di ossigeno, ma il viaggio di ritorno può essere più faticoso perché la "spinta" è meno vigorosa. I massaggi fai-da-te possono essere strumenti prodigiosi, ma per ogni disturbo persistente è importante consultare il medico di fiducia. Gudrun Dalla Via