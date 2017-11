Matrimonio come espansione del sè

Sposarsi oggi? È ancora possibile credere nel matrimonio, quando vediamo intorno a noi un desolante panorama di unioni infelici, relazioni trascinate passivamente e senza entusiasmo, separazioni dolorose e dilagante cinismo? In questi tempi di radicale cambiamento culturale, l'istituzione del matrimonio, così come tante altre norme sociali, si trova di fronte a sfide profonde. Sono necessarie nuove, profonde comprensioni, basate su verità universali ma capaci al tempo stesso di adattarsi a circostanze in continua trasformazione. In questo scoraggiante scenario, Swami Kriyananda indica una via: l'espansione del proprio sé attraverso il matrimonio, fino all'amore universale. Vissuto e compreso in modo espansivo, il matrimonio può essere un sentiero di grande appagamento e crescita personale, di realizzazione del proprio potenziale più elevato. Il matrimonio deve contribuire allo scopo fondamentale della vita, cioè espandere i limiti della coscienza umana verso la consapevolezza universale. "Quando sarete riusciti a espandere la vostra relazione su un livello di vero amore disinteressato" esorta l'autore "allora l'affetto che provate l'uno per l'altro si espanderà. Perfezionando il vostro amore, vedrete sbocciare nel vostro matrimonio una sorta di dolcezza, un rispetto e una comunione reciproci, che saranno per entrambi una fonte di gioia perenne". E' importante aiutare le coppie a comprendere con realismo e positività il vero scopo e la vera natura del matrimonio. Aiutarle a mettere a fuoco più chiaramente quali sono le sfide che i coniugi si trovano immancabilmente ad affrontare, al di là delle colorazioni romantiche con cui ognuno di noi è cresciuto; ad accettare e a scegliere gioiosamente queste sfide, con la consapevolezza che il matrimonio è uno strumento ideale per espandere la propria coscienza al di là dei limiti del proprio piccolo ego. In poche parole, i coniugi vanno esortati a camminare "non solo mano nella mano, ma anche con gli occhi bene aperti"! Kriyananda, nel suo libro Il matrimonio come espansione del sé propone agli sposi ... Kriyananda, nel suo libro Il matrimonio come espansione del sé propone agli sposi idee profonde e inaspettate per cementare nell'amore la propria unione e per espandere poi questo legame nell'amore verso tutti gli altri; per prendere il matrimonio come un punto di partenza per il "lancio" verso l'Assoluto, verso Dio; per portare in alto il proprio piccolo amore, cercando di fonderlo con la Realtà più elevata, quella universale, che con la Sua Luce riesce a comprendere tutta la creazione. Non offre solo una visone elevata, ma anche suggerimenti pratici e concreti sui più svariati ambiti del matrimonio: ? L'impegno reciproco: comprendere che senza un senso di responsabilità ci possono essere poche unioni durature; che alla base di ogni matrimonio dovrebbe esserci fedeltà alla verità, a ciò che è giusto, piuttosto che ai sentimenti e alle emozioni. ? La comprensione e la comunicazione tra i coniugi: imparare ad accettare e ad apprezzare le reciproche differenze, vedendo il confronto tra le diverse nature dell'uomo e della donna come un modo per raggiungere un più profondo equilibrio personale; sviluppare una comunicazione amorevole e positiva, riscoprendo la preziosa arte dell'ascolto e dell'intuizione. ? L'arte della "manutenzione": imparare ad accettare l'altro così com'è, dandogli la libertà di crescere a modo suo e col suo ritmo; comprendere che il compromesso è una delle prime cose da accettare nel matrimonio; imparare come e quando dare consigli al partner; nutrire il sottile magnetismo di coppia, etc. ? Il sesso: comprendere che finché l'unione fisica non diventa una consumazione d'amore più che di passione, non è possibile accedere agli aspetti più elevati del matrimonio; che il vero scopo del sesso è esprimere tenerezza; che tutti i piaceri dei sensi sono esaltati dalla moderazione. ? I figli: riconoscere che l'approccio più saggio è comprendere fin dall'inizio che ogni bambino non è una propria creazione, ma un ospite nella propria casa: Dio, che viene a ricordarci di Lui e del Suo amore per noi; imparare a ispirare i propri figli, lasciando emergere la loro ricchezza interiore. ? Il matrimonio spirituale: l'autore dedica infine un capitolo a coloro che sono consapevolmente sul sentiero spirituale e desiderano mettere Dio al primo posto nel proprio matrimonio. Chiunque abbracci la sfida di vivere un "matrimonio espansivo", vedrà entrare nella propria vita personale e di coppia nuovi colori e si accorgerà di stringere già tra le mani il dono più bello e più vero del matrimonio. Sahaja Ellero e Valeria Cerri