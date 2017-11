Mattioli e i segni della natura

La mostra, in corso a Parma fino al 16 gennaio, sceglie una parte della produzione di Mattioli, limitando la selezione (però 140 opere) al tema della natura e del paesaggio sul quale si appuntavano gli interessi più vivi dell'artista, modenese di nascita ma legato alla città che ora gli rende omaggio. Rimangono fuori altre pagine importanti, quelle dei ritratti, impietosi e grotteschi, che Mattioli dedicò ad amici letterati e artisti. Non è un male perché l'attenzione dello spettatore si concentra sulle visioni cui Mattioli dedicò il suo impegno massimo. Paesaggi, piante, distese di papaveri, realizzati con una tecnica che privilegia i percorsi della mente. Non dipingeva en plein air, ma ripeteva con cura maniacale ritirato nel suo studio le immagini che gli si erano impresse nella retina. E lavora di astrazione con campiture geometriche, alla Mondrian. Ritorna sullo stesso soggetto fino a coglierne l'essenza, o le possibili altre valenze. Le repliche dei Nudi coricati, per esempio, si trasformano in paesaggi di ondulate colline. Questo artista appartato, ma non di provincia (perché Parma non è provincia) morto nel 1994, ancora aspetta il pieno riconoscimento critico e surclassa tanti contemporanei supervalutati. Ha un senso profondo della natura e della materia. Realistico nei particolari, resi ad olio con grumi e densità incredibili, è astratto nella impaginazione complessiva. Utilizza supporti ruvidi, spesso tavole di legno grezzo, su cui impasta i suoi colori, verde marcio, giallo di Siena, blu cobalto, antracite. Negli ultimi tempi, malato, non riusciva più a lavorare al cavalletto, e allora riproduceva le sue icone su fogli di carta vergata a mano, o sulla rilegatura di libri antichi. Strappa l'ammirazione l'alberello, segno inconfondibile di numerosi paesaggi, riprodotto su un documento d'archivio, l'annuncio di una vendita pubblica datata 1838, una delle tante scoperte che incuriosiscono o seducono in una mostra ben organizzata nel suggestivo ambiente dei Voltoni. L'ingresso è gratuito. Altra buona idea, il catalogo, che pure contiene alcune cose discutibili, è disponibile in più copie in una saletta dove lo si può consultare seduti, prendendo appunti. Giulio Carnazzi