Ritmi Pagani: World Gate alla corte di Re Mauro Pagani

Intervista Mauro Pagani È la tua prima esperienza radiofonica? No, a metà degli anni Settanta cominciai quando Mario Luzzatto Fegiz decise di mettere su una radio, Radio Milano Centrale, la fece dalla mansarda di casa sua, all'ottavo piano. Per farlo chiamò alcuni amici, ricordo che c'era anche Finardi. Io di solito trasmettevo di notte, portavo i dischi rock che avevo a casa e chiacchieravo. Quella radio poi divenne Radio Popolare, che ancora esiste. Vedo che parli con affetto di quell'esperienza radiofonica! Certo, mi sono sempre divertito molto! E poi come si sarà notato mi piace parlare! Inoltre allora la radio era un mezzo pieno di speranze; nessuno avrebbe immaginato che sarebbe finita così, con le radio che fanno di tutto meno che fare quel tipo di radio lì, che avevamo in mente allora. Secondo te si riesce ancora a fare "cultura musicale" attraverso la radio? Se il destinatario di ciò che dici è l'ascoltatore allora tutto è sano. Se invece, come nel caso delle radio commerciali, l'obiettivo è il portafoglio dell'inserzionista le prospettive cambiano. Se la radio è costruita solo per far costare di più gli spazi pubblicitari al suo interno capisci che la logica è tutta un'altra. Io non sarei capace di fare una radio così. Se devo trovare uno spazio per me, mi piace farlo in una radio dove quello che dico sia costruito intorno all'idea di far quattro chiacchiere, commentare, provare a raccontare quello che ti è capitato, cercare magari di far riflettere un po'. Mi piace essere in una radio dove quello che dico… ha un posto. Ti riascolti mai in onda? No, non posso. Io non riesco mai a riascoltarmi, neanche nei concerti. Sono un po' primitivo in questo. Credo che il concerto sia qualcosa di magico: tu arrivi e l'aria è ferma, poi spegni le luci e l'aria comincia a muoversi, e inizi a creare una serie di piccole illusioni, è come se facessi una specie di film, di racconto per immagini sonore. Finisce il concerto, si ferma l'aria e la magia è finita. Quello che ti devi ricordare sono le emozioni che hai provato, le frasi che ti hanno colpito. Non mi piace portarmi a casa il dvd, mi piace che sia finito e basta. Se mi riascolto inizio a sentire tutto quello che non mi piace, che avrei potuto dire meglio. E poi, come a molti, non mi piace il suono della mia voce, quando canto mi ci sono abituato ma quando parlo no. Quindi non riesco a riascoltarmi… peggio per voi! Quello che arriva arriva.