Mauro Pagani e “La città aromatica”

Mauro Pagani: musicista, autore e produttore, il suo nome è da sempre simbolo di musica di qualità, contaminazione e sensibilità artistica in un'ottica di totale apertura verso la cultura ed il nuovo. In occasione della conferenza stampa di presentazione del festival gli abbiamo rivolto qualche domanda. Il festival da lei diretto propone progetti di qualità ad accesso gratuito e suona come un invito ai cittadini ad uno stile di vita e musicale culturalmente più consapevole e aperto … In fondo nell'attività di quello che una volta si definiva, parola desueta, operatore culturale, l'obbiettivo dovrebbe essere il libero accesso alla cultura e informazione. Ovviamente noi siamo un granellino di sabbia, non siamo gli unici … tutto quello che sopravvive in Italia quest'anno è frutto di sacrifici. Tralasciando le tournée dei big, se andiamo a guardare tutti i piccoli festival e tutte le piccole realtà, data la situazione di oggi l'80% avrebbe dovuto saltare. Tutto quello che c'è esiste per la buona volontà di operatori culturali e musicisti. Siena è una situazione privilegiata, molto felice … per l'interesse del comune, per gli sponsor, perché c'è un gruppo di lavoro ormai consolidato negli anni. Lei è uno tra i più importanti produttori italiani e per "La città aromatica" ricopre l'importante ruolo di direttore artistico; che cos'hanno in comune fare il produttore artistico di un artista e il direttore artistico di un festival? In comune hanno che in fondo il compito di entrambi è di mettere gli artisti nelle condizioni di dare il meglio di sé. In fondo il produttore artistico è un fidato consigliere che cerca di aiutare un artista ad amplificare i propri pregi e difendersi dai propri difetti. Hai in qualche modo un ruolo di responsabilità, sei la persona che sta di lato e che cerca di spronare a dare il meglio. Il produttore artistico lavora all'origine della creazione dell'opera artistica … si interessa principalmente di creatività. Invece da direttore artistico si prende la catena alla fine, cioè ci si occupa della distribuzione culturale sul territorio, di quello che artisticamente succede ed è successo. Nei casi più fortunati si fanno succedere delle cose, e non sempre si riesce, in molti si sceglie quello che c'è. Quindi in qualche modo operare delle scelte fa sì che si confezionino dei percorsi culturali che l'ascoltatore e lo spettatore possano intraprendere, diventando un suggeritore. Quando ti viene data la possibilità fai sì che succedano delle cose che normalmente non succedono, come nel caso di Siena: si cerca di invitare questo, mettere insieme quello, provare a suggerire … però ovviamente si cerca di farlo con molta cautela perché l'indipendenza degli artisti è sovrana. Le parole di Mauro Pagani ci invitano a guardare più da vicino un festival in cui la parola d'ordine è collaborazione. Nelle quattro serate, dal 24 al 27 agosto, il percorso si snoderà attraverso progetti raffinati e poliedrici, nati dalla complicità di artisti come Danilo Rea e Roberto Gatto per il jazz, il duetto inedito di Paolo Benvegnù e Moltheni nell'ambito del nuovo rock italiano, fino alla coppia Dalla & De Gregori, passando per una serata interamente dedicata alla danza con Motus e la Compagnia Francesca Selva. La manifestazione, interamente gratuita, è resa possibile grazie alla sinergia tra il comune di Siena, gli artisti e gli sponsor, ed arricchisce l'offerta estiva di una città che per prima propone al turista lo slogan Think globally, act locally. Infatti, mostrandosi sensibile alla promozione di uno stile di vita non solo culturalmente ma anche ecologicamente più consapevole, il comune di Siena illustra nel proprio sito un manuale dedicato al turismo sostenibile indicando alcune semplici regole per essere un turista responsabile. Un piccolo segnale a sottolineare l'interesse per una filosofia di vita che vede nell'azione del singolo la riuscita di un impegno globale, e la volontà di lavorare in prima linea sulla qualità dell'offerta al cittadino.