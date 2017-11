Medea. Voci

La Medea che ci viene presentata dalla Wolf è una donna coraggiosa, viva e dalle passioni intense. Il mito della Medea infanticida viene rivisitato, ma comunque integrato con il mito euripideo di una donna considerata spietata, per via del suo essere infanticida. La nuova Medea della Wolf, l'Altra Medea, è una donna spietata nel senso più profondo del termine. Colei che è depositaria di segreti scomodi e di meschinità compiute dalla società a lei più prossima, non si nasconde dietro la gelosia o la furia, non compie atti irrazionali dettati dall'impulso, bensì parla ed espone le sue verità con spietatezza, a tutto tondo, in nome della verità. E' una donna spietata non perché cattiva, ma perché intensa e vera. Medea scoprirà imbarazzanti segreti e dovrà pagare per aver svelato i crimini da lei rivelati. Si troverà sola, una donna che si difende da sé, seppur con sofferenza. La donna che emerge in questo libro è un'eroina, altera, sicura di sé e delle proprie verità. Sono tante le voci di questo libro che parlano e raccontano la storia di questa donna. Sono tanti i punti di vista nella polifonia che orchestra le parole e i pensieri di parenti, di amici e di nemici. C'è la voce della stessa Medea. Ogni voce un capitolo. Ogni capitolo una rivelazione, o una mistificazione. E' la somma delle voci che concerta il ritmo della verità della donna, cresciuta soprattutto attraverso la sofferenza.