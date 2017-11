Media

Siamo tutti in un bagnomaria mediatico, bugiardo e sentimentale, in una nuova fase capitalistica: quella della finzione. L'obiettivo del capitalismo di finzione (basato sulla seduzione, sul sogno di essere unici) non è più la fabbricazione dei beni materiali, ma la creazione di un universo pieno di buonumore, una realtà controllata, semplice e infantile come un reality show. Leggete "Pianeta McTerra" (Sperling & Kupfer Editiori) e non avrete difficoltà a riconoscerlo. Inquietante ma vero "Credo nell'unica sfera di cristallo che mi è rimasta: un cervello", scrive Giulietto Chiesa in "Cronache marziane" (Fazi), un libro condotto sul filo di una polemica arguta e vivace, destinato a tutti coloro che non si sono rassegnati allo stato delle cose imperante. Ancora una volta, l'autore esamina i modi specifici in cui le multinazionali, le banche, e i governi occidentali che predicano ed esportano la democrazia con le armi, esercitano la loro tirannide, dalla pratica alla burocrazia, alla politica. Non risparmia la macchina dei sogni, l'onnipervasivo sistema contemporaneo dei media che stritola le menti, l'inarrestabile restrizione delle nostre libertà e dei nostri diritti. E, in controluce, fa intravedere una rappresentazione amara e feroce di che il nostro mondo, se non è ancora, sembra destinato a diventare ben presto. Forse è possibile evitare la deriva di questa tirannia globale, ci sono ancora spazi per dare vita a un nuovo umanesimo e a una nuova spiritualità, ma non c'è tempo da perdere e occorre agire fin da subito. Indispensabile e illuminante