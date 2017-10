ginnastica antiginnastica

La cura del corpo, dell'anima e dello spirito secondo gli insegnamenti di Rudolf Steiner. La ginnastica dolce, o 'antiginnastica', si differenzia da quella tradizionale per un aspetto essenziale, e precisamente perchè lo sforzo vi è bandito, sostituito da movimenti coscienti del corpo basati sulla sensazione e la distensione. Questo metodo che è anche un'arte di vita, esplora molto sottilmente il sistema muscolare nella sua integrità, stimolando il funzionamento dei muscoli che non vengono mai sollecitati, né nella vita corrente né in alcuno sport. I disturbi e i malesseri che con troppa facilità vengono attribuiti alla fatica o a cause esterne, certo non si manifesterebbero se fosse data al corpo la possibilità di funzionare correttamente, cioè di agire al massimo delle delle proprie potenzialità. La ginnastica dolce, tecnica multiforme che si serve degli apporti di molte discipline (dalla danza al mimo, dalla recitazione allo yoga, dall'atletismo all'espressione corporea...) è un cammino verso la riconciliazione del corpo con le proprie leggi.