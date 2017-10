Medicina dall’Occidente

"I buoni medici quando si presenta loro un malato d'occhi dicono che non possono dargli unicamente un rimedio per gli occhi ma che, per risanare gli occhi, devono curare insieme anche la testa, e con la testa il tutto, poiché è grande stoltezza il credere che si possa curare da sola la testa, indipendentemente da tutto il corpo". Sono parole di Socrate. Non sappiamo quanti "buoni medici" ci fossero nell'antica Grecia disposti a seguire la sua raccomandazione, ma appare chiaro che la polemica tra la "malattia dell'organo" e la "malattia della funzione" nel campo della filosofia della medicina era viva anche allora.

Medicina, unione tra Oriente e Occidente