La Medicina Tibetana dell’equilibrio

Lobsang Lungrik ha seguito per due anni corsi di perfezionamento presso la facoltà di Medicina e Astrologia di Lhasa esercitando la medicina tibetana presso il monastero di Sera, in Tibet. Profugo dal 1994, ha trascorso alcuni anni nel sud dell'India, nel monastero di Sera.Je, dove ha potuto approfondire, insegnamenti filosofici e tantrici di validi maestri, lavorando, contemporaneamente, come insegnante di costruzione e meditazione del Mandala Tantrico. Dal mese di settembre 1998 opera come medico presso il Centro Rabten Ghe.Pel.Ling. Lungrik è riconosciuto come terapista competente dall'Istituto Olistico Italiano e dal British Complementary Medicine di Londra. Quali sono i principi fondamentali della medicina tibetana? Simile a quella Ayurvedica, la medicina tibetana affida la parte diagnostica all'osservazione empatica del paziente, basata sui mezzi offerti dalla tecnologia moderna occidentale (radiografie, esami), mentre per la parte terapeutica è legata ad una sapere antico, si definisce più "tradizionale". La malattia, secondo noi tibetani, è causata da un disequilibrio tra i 4 elementi: acqua, fuoco, terra e aria, che sono poi il frutto di tre stati mentali malsani: attaccamento, odio e ignoranza. Cosa intende per disequilibrio? Bisogna partire dagli elementi presenti nell'uomo in parti diseguali, troppo o troppo poco. Il compito dei medici è di riportare l'equilibrio nel corpo somministrando quello che manca o al contrario, togliere o diminuire l'eccesso. Non dimentichiamo che la malattia cambia da persona a persona, ed è per questo che non si può sostenere un' unica cura valida, adatta ad un sintomo preciso.. ogni caso è un caso a sé e come tale va considerato. La medicina tibetana è fondata esclusivamente sul principio di equilibrio e disequilibrio degli elementi? Assolutamente no, le attività cerimoniali, spirituali e religiose sono parte integrante della terapia. Io accetto di curare solo individui che si dimostrano sinceramente disposti a seguire i 4 i pilastri del nostro modo di condurre l'esistenza: comportamento, alimentazione, medicina e taglio (nel senso di intervento medico come nel caso dei salassi). Medicina e buddismo sono strettamente correlati, la preghiera giornaliera, o la meditazione se così preferite chiamarla, è essenziale per l'efficacia della cura medica. La nostra è una medicina a cui tutti possono accedere senza alcuna differenza. Siamo convinti che la sofferenza umana sia sempre, profondamente mentale prima ancora che fisica e come tale deve essere considerata e curata: la pratica buddista (nel senso dei 4 pilastri) è la via da seguire per raggiungere la guarigione spirituale e quindi anche fisica. Come vengono somministrati gli elementi ri-equilibratori? Erbe, radici, fiori, foglie e frutti vengono preparati in pillole, polveri, tisane o pomate secondo il principio dei 6 gusti e delle 8 energie. I 6 gusti sono: dolce, amaro, aspro, piccante, salato e neutro e le 8 energie sono i 4 elementi in eccesso e in diminuzione. Bisogna considerare che le conoscenze necessarie per la raccolta e la preparazione sono vastissime: una particolare caratteristica non appartiene ad una specifica pianta, ma al contrario la posizione, l'altitudine in cui vengono raccolte o l'esposizione stessa al sole o meno rendono addirittura opposte le proprietà di una stessa pianta. Qual' è il vostro ruolo nella società? I medici tibetani, al momento del conferimento della carica, devono impegnarsi a non usare l'arte medica come fonte di sostentamento o di guadagno personale e a trattare sempre tutti gli ammalati alla stessa identica maniera. Nessun compenso in denaro e nessuna preferenza quindi, ma è chiaro che per sopravvivere accettiamo le offerte che ci vengono date in cambio delle nostre prestazioni che includono anche i costi di reperimento e preparazione delle medicine e del trasporto. Esiste un posto tutto suo dove ama rifugiarsi? Naturalmente....amo rifugiarmi in me stesso, nella calma dentro di me e lontano dal tumulto dell'esistenza esterna recupero la pace e la serenità per continuare la mia opera di guarigione e aiuto agli altri.