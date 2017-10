Medicina islamica

Questo libro è una semplice e completa introduzione alla medicina islamica. Ne delinea il retroterra storico e filosofico: il mondo arabo preislamico, i rapporti con i sistemi medici greco ed egizio. Ne presenta i fondamenti teorici, che considerano l'omo nella sua totalità fisica e spirituale, nel suo rapporto con l?ambiente, nella corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo. Si sofferma infine sulle diverse terapie, il cui scopo è, sempre, di riportare l'equilibrio complessivo alla persona spezzato dalla malattia. In un periodo in cui è grande interesse per le medicine diverse da quella occidentale, questo libro offre uno sguardo, rapido ma penetrante, su un sistema medico che nel passato ci ha dato molto, ha ancora oggi molto da insegnarci, e su una civiltà che ci è sempre più vicina.