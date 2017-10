Medicina “mente-corpo”

Nel pensiero orientale, e specialmente negli insegnamenti della tradizione buddista, la mente ed il corpo non sono considerati entità separate, con le mente che influenza il corpo o viceversa. Tra mente e corpo vi è un naturale interscambio che è considerato benefico per entrambe le realtà. La spaccatura tra corpo e mente introdotta da Cartesio nel XVIII secolo ha condotto la medicina occidentale ad una pratica che spesso trascura l'influenza della mente sul corpo e del corpo sulla mente, ma ad oggi alcuni praticanti della meditazione occidentali hanno esplorato gli effetti dell'insegnamento della meditazione a persone ammalate, con l'intenzione di alleviare le loro sofferenze fisiche e mentali. Il risultato ottenuto è degno di nota: il sollievo fisico e mentale è spesso una conseguenza, un "effetto collaterale" della pratica meditativa. La medicina mente-corpo suggerisce un approccio più integrato, in cui vengono prese in considerazione sia le componenti fisiologiche della malattia mentale, sia le cause emotive della malattia fisica. Ogni cosa in grado di influenzare la mente o il corpo può avere un impatto sulla malattia, a prescindere dalla categoria, fisica o mentale, in cui essa cade. Una delle conseguenze della pratica meditativa come tecnica di guarigione è la scoperta che la divisione tra malattie fisiche e mentali è un'illusione e che la condizione del "corpo-mente" coinvolge una complessa interazione tra processi fisici e mentali. Nella medicina tradizionale spesso l'aspettativa è quella di curare una determinata malattia, il che di solito vuol dire sradicarla, ritornando al "normale" funzionamento "sano". La "guarigione" invece, al contrario della "cura", non necessariamente comporta l'eliminazione della malattia, ma piuttosto il riportare l'intero organismo ad uno stato di completezza, ad un ripristino dell'equilibrio tra corpo e mente. Questo può per esempio significare che la malattia stessa non è stata fermata o eliminata, ma che gli atteggiamenti e i modi di considerare la malattia sono cambiati. Ciò può dare alla persona malata nuove risorse, rendendo la sua vita soddisfacente e realizzata. Elena Salmoirago