Medicina transculturale

Da qualche tempo la nostra società, sempre più multietnica e in rapida trasformazione, è chiamata a confrontarsi con problemi nuovi determinati dall'incontro, spesso non privo di elementi di conflittualità, di culture e identità diverse. La cura della salute è uno di questi, senz'altro tra le sfide più importanti del nuovo secolo in quanto richiede una medicina culturalmente sensibile in grado di stabilire un contatto con altri universi simbolici e culturali, un nuovo approccio ai modelli interpretativi e terapeutici occidentali che spesso si rivelano incompatibili e inadeguati per l'immigrazione con i relativi problemi sociali e psicologici. Per dirla con Vittorio Lanternari, antropologo, troppo spesso la medicina occidentale "isola il soggetto dal sociale, disgiunge il soma dalla psiche e l'organo dall'organismo. Le medicine tradizionali del terzo mondo colgono sistematicamente l'unità fra individuo, società, tradizione culturale e stabiliscono un rapporto di fusione tra soma e psiche". Dunque è sempre più impellente l'urgenza di fondere e sintetizzare saperi diversi che aiutino a trovare altri modi di concepire la malattia, lo stato di sofferenza e la cura, anche attraverso un'ottica di tipo antropologico e transculturale, integrata ed unificante che qualifichi insieme con la salute dell'uomo la promozione della sua dignità e della sua cultura nonché la difesa della vita. Senza negare l'importanza e la necessità della ricerca biomedica, e liberandosi da una visione etnocentrica e medicocentrica, è possibile cominciare finalmente a riconoscere aspetti importanti dell'alterità che sono però rimasti finora sistematicamente ignorati. Con la medicina transculturale l'attenzione massima è per la persona nel suo complesso, quindi la conoscenza delle credenze e delle pratiche curative della cultura di appartenenza rende attento il personale sanitario al modo con cui i pazienti e le loro famiglie intendono la realtà clinica favorendo così la loro comprensione. Ciò è possibile anche attraverso la definizione di indicatori più efficaci ed accurati e con la formazione di figure medico-sanitarie all'incontro con persone portatrici di una differente cultura, che necessitano di rispetto e di attenzione soprattutto nell'ambito dei bisogni di salute e di assistenza sanitaria. Maurizio Torretti