Medicine complementari in oncologia

Cure complementari in oncologia, una realtà consolidata che non può più essere nascosta: molti malati oncologici si avvalgono di procedure mediche non sempre accettate o conosciute dai medici oncologi tradizionali. Scopo del convegno è stato quello di presentare un'ampia selezione di queste realtà, stimolando nei discenti la curiosità delle pratiche presentate, con la finalità di gettare un ponte d'intesa tra la realtà vissuta dal paziente e dal medico cultore delle medicine non convenzionali e l'oggettività vissuta dal medico oncologo. Per il raggiungimento di questi obiettivi si è inteso creare una prima introduzione sulle pratiche mediche citate e sugli studi clinici in materia, in un tavolo di discussione esteso ad esperti del settore, ma anche ad autorevoli oppositori, così che si potesse creare una proficua discussione tra le parti. L'incontro è stato costruito in modo che venissero presentate in successione, modalità e casi clinici di pazienti oncologici trattati, con intento di supporto e non sostitutivo delle terapie oncologiche (Chirurgia, Chemioterapia, Radioterapia). Alla presentazione di ogni singola relazione è seguita una discussione tra gli esperti seduti al tavolo di moderazione, così da costituire una sorta di "tavola rotonda" permanente che potesse sviscerare le problematiche esposte nei suoi principali aspetti, scientifici ed etici. Le terapie Complementari proposte, scelte fra le più utilizzate dalla popolazione italiana, sono: Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia e la Medicina Tradizionale Cinese. Terapie tra loro molto diverse, tutte con proprie caratteristiche procedure e con peculiari metodologie applicative. Inoltre, sono stati presentati e dibattuti il significato dello stress ossidativo con le sue ripercussioni nella pratica clinica e nella vita quotidiana e l'utilità attuale del viscum album, ricavata dalla sintesi della letteratura mondiale più accreditata. Oltre a questi argomenti sono stati presentati... Oltre a questi argomenti sono stati presentati, dal prof. Emilio Del Giudice, gli aspetti di fisica quantistica che consentano di comprendere i risultati clinici ottenuti e presentati durante il dibattimento. Le relazioni strettamente scientifiche si sono alternate, inoltre, a interventi di esperti non medici quali il Prof. Michelangelo Tagliaferri presidente dell'accademia di Comunicazione di Milano che ha sottolineato l'importanza della comunicazione tra malato e medico ribadendo la necessità di un dialogo aperto e il più possibile personalizzato, ben realizzabile attraverso le terapie complementari, quando utilizzate a supporto delle cure antineoplastiche. Infine, Mons Maggioni, Docente di Teologia all'Università Cattolica di Milano, ha saputo entusiasmare il pubblico semplicemente ricordando la propria esperienza di malato e le figure mediche e non mediche che lo hanno accudito nei momenti più critici della propria malattia, che ormai sembrava non offrire spazio alla speranza di guarigione. In questa drammatica fase della sua vita solo un anziano sacerdote aveva saputo essergli di reale conforto, semplicemente perché aveva saputo ascoltarlo. Tragicomica, invece, la figura del medico che lo aveva in cura, del tutto incapace di comprendere il dramma personale che lo stesso Mons. Maggioni stava vivendo. A conclusione dei lavori si è aggiunto che negli Ospedali sarebbe auspicabile potersi avvalere della consulenza di Medici Specialisti Esperti nelle Terapie Complementari, alla stessa stregua con cui abitualmente ci si avvale dei medici specialisti. Questo porterebbe grandi vantaggi clinici per i pazienti ed economici per la società, oltre che essere fonte di soddisfazione per il malato in primis, ma anche per gli operatori Medici e Paramedici che avrebbero la possibilità di recuperare in pieno ciò che gli antichi definivano "l'Ars Medica". Al contrario, queste stesse forme di medicina se utilizzate scorrettamente attraverso l'autoprescrizione o il suggerimento di personale non medico, potrebbero portare a gravi effetti collaterali. Infine, ma non ultimo per importanza, è stato più volte sottolineato che se la Ricerca in Medicina vuole avere un futuro, deve cominciare a pensare in termini Biofisici, perché, trasportati nella terapia, i limiti della Biochimica e della Genetica sono stati ormai raggiunti, mentre indagando e approfondendo gli aspetti Biofisici, che inevitabilmente accompagnano ogni reazione Biochimica della materia vivente, si può pensare sia di comprenderne meglio la natura, sia di avere nuove e quasi inesplorate possibilità terapeutiche, a volte stupefacenti per significatività di risultato. a cura del socio SIOMI Alberto Laffranchi Sul sito www.siomi.it ci sono gli atti del congresso