Medicine naturali e virus

Medicine naturali a confronto, intervista a Jaques Paltz Perché tanto panico quando ci sono malattie che uccidono più di questa nuovo virus? Le ragioni sono di diversa natura: 1) La malattia è estremamente contagiosa. 2) E' nuova e dunque sconosciuta. 3) Non si sa tutto sull'origine della malattia, sulla sua modalità di trasmissione, non vi sono cure. 4) Anche la natura delle persone colpite non permette di individuare nessuna categoria particolarmente soggetta: tutte le età, soprattutto giovani "in forma", ogni categoria sociale, comprese (e soprattutto) dei paesi industrializzati. Non si tratta di un parassita o virus che colpisce unicamente l'Africa, ma Hong Kong, Singapore, Pechino, Taïwan, per poi diffondersi in Canada, in Europa... Obiettivamente, è particolarmente inquietante vedere colpite persone giovani, in forma, ben nutrite, aventi un contesto sociale sano, perché, di fatto, ciò significa che il virus è particolarmente virulento e che in ogni modo le persone deboli e sfavorite ne saranno colpite. Come mai si sono sviluppate queste nuove malattie? Posso solo indicare alcune ragioni perchè i mezzi di trasporto e di informazione sono capaci di diffondere rapidamente l'epidemia, ma questo non ne spiega l'origine, soprattutto per il passaggio dall'animale all'uomo. Vi sono molte piste, ma nessuna certezza.

di Sonia Tarantola