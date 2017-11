“Medico de dieta”

"Capisci, hombre. Capisci onde està la differenza? Prima o Seconda Attenzione? Di fronte ad un punto sul foglio vedere il foglio bianco oltre al punto significa cogliere il disegno dell'universo. "Certo, capisco. La parte e il tutto". "Nos tenemos dos mentes. La mente che vede solo il punto e la mente che vede il punto e il foglio bianco. La prima e la Seconda Attenzione, capisci? La mente del gringo ha visto il punto, la mente del dotor de dieta vede un foglio bianco con un punto." "Chi sarebbe el dotor de dieta?" chiese Luis, ormai rassegnato e consapevole del fatto che avrebbe finito per farsi trascinare in una di quelle noiosissime situazioni tese tra la ricerca di effetti speciali da parte dell'apprendista stregone, bianco e zuccone e l'indigeno, scuro e saputello, portatore del verbo antico. "Dotor de dieta è pajè, brujo, sciamano, curandeiro. Eu sou un dotor de dieta. Lo sono dall'età di diciassette anni, ho trentasei anni di dieta..." "Cosa vuol dire?", lo interruppe Luis. "Vuol dire che a diciassette anni botai il mio culo sulle chiatte, su e giù per l'Ucayali, giorni e giorni di navigazione per portare ad Iquitos il legname e per portare da là la birra. A me piaceva accovacciarmi sul tetto e guardare i cerchi che producevano i bufeos tuffandosi e rituffandosi nelle acque marroni del fiume, o scorgere in anticipo i colori dei panni che le donne immergevano per lavare o aspettare il sole diventare grosso come uma laranja per sentire la lontananza da casa e la vicinanza di Dio. Un giorno, mio zio, motorista do barco, venne da me e mi disse: Figlio ti vedo stare sempre sulle tue. Questo succede agli ignoranti che non hanno a da dire o a quelli che hanno il dom, quelli che vedono più lontano degli altri e non possono parlare. Tu hai il dom, figlio, il dono e con il dono il destino segnato. Tu devi fare la dieta .- Senza che ebbi il tempo per replicare mi spiegò che chi ha il dono deve prendere la purga per curarsi e per imparare a curare gli altri. E chi prende la purga deve fare la dieta. E la dieta vuol dire, niente sale, niente zucchero, niente pesce grande e... niente sesso." Pierluigi Lattuada medico, psicoterapeuta