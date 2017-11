Medrep: programma per le rinnovabili nel Mediterraneo

Obiettivo del Medrep è la disseminazione di progetti e programmi a fonti rinnovabili nella regione mediterranea, sia per contribuire ad alleviare la povertà fornendo i servizi energetici essenziali alle popolazioni rurali che a ridurre l'impatto sul clima favorendo centrali ed impianti a fonti rinnovabili che alimentino le reti elettriche. Il programma era stato definito ed annunciato al WSSD di Johannesburg dal Ministero dell?Ambiente ed in questi due anni ha raccolto numerosi consensi ed attori internazionali come l'Ademe francese, l'Osservatorio Mediterraneo dell'Energia (OME), l'United Nation Environmental Program (UNEP), l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), il network di R&D Medener, l'Ises Italia. Il Comitato Direttivo è presieduto dal dr. Corrado Clini del nostro Ministero dell'Ambiente, e anche il Segretariato è coordinato dagli esperti della Direzione Protezione Internazionale del Clima con Ises Italia ed OME. A Bonn sono stati illustrati nel corso di un "side event" i primi due risultati del programma. Il primo è il Centro Mediterraneo per le rinnovabili stabilito alcuni mesi fa a Tunisi mediante l'accordo con l'agenzia tunisina per le rinnovabili Aner e l'OME; il Centro svolgerà un'azione capillare nell'intera zona del Maghreb per la formazione, la disseminazione dell'informazione, le reti specialistiche e lo sviluppo di progetti pilota, particolarmente nel settore dell'eolico e del solare. Il secondo è il catalogo di progetti che sono stati identificati e stanno per essere finanziati medianti accordi bilaterali tra l'Italia e Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto. Scopo di questi primi progetti è di: