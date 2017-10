Meglio il massaggio con l’olio o il talco?

L'uso del talco è un'invenzione recente, tutta occidentale e serve unicamente per cercare di eliminare l'attrito tra le mani e l'epidermide del massaggiato. Non assolvendo a nessun'altra funzione, qualsiasi talco può andar bene. Richiede, in ogni caso, un'azione di spargimento molto frequente e può essere adatto solo a chi non sopporta, per particolari motivi, la sensazione d'unto sulla pelle. Normalmente il massaggio con il talco è il più economico. L'uso dell'olio nel massaggio è antichissimo ed è usato in tutti i massaggi più tecnici e terapeutici. In molti centri non sempre qualificati, sono usati oli minerali che non hanno a a che vedere con gli oli vegetali unicamente per il notevole minor costo. L'olio vegetale, infatti, è ricco di sostanze attive ed ha un alto contenuto di vitamine preziosissime per la pelle, che nutre penetrando attraverso la cute. Ha sempre un'odore gradevole. L'olio minerale tende ad occludere i pori, non ha un buon odore, non ha nessuna sostanza nutriente e certamente non contribuisce a nessun'azione di riequilibrio del massaggio. Anzi, non solo è privo d'ogni vitamina, ma tende a distruggerne alcune contenute nella pelle. Gli oli vegetali che centri qualificati e massaggiatori veramente terapeutici usano sono: