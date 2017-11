Mellow Mood e Train To Roots insieme nel Roots Unity Tour 2011!

Sarà sicuramente uno dei prossimi eventi importanti del reggae italiano: due dei gruppi che si sono messi maggiormente in evidenza negli ultimi tempi nel nostro paese e cioè i sardi Train To Roots e i friulani Mellow Mood diventano un'unica grande famiglia evidenziando la passione che hanno in comune per le reggae vibes, nel Roots Unity Tour 2011, una serie di date che intraprenderanno insieme non semplicemente per alternarsi sul palco ma per interagire in modo sempre diverso anche a seconda dell'atmosfera della serata. La figura di Bob Marley di cui quest'anno si celebra il trentennale della morte farà da trait d'union tra i due gruppi. Ecco la serie di date del tour confermate fino a questo momento: FEBBRAIO: Giovedì 17 Febbraio - ESTRAGON - Bologna Sabato 19 Febbraio - NEW AGE - Treviso MARZO: Sabato 12 Marzo - VIBRA - Modena APRILE: Venerdi 1 Aprile - CHACHARUM - Candiolo (Torino) Sabato 2 Aprile - CS PACI PACIANA - Bergamo