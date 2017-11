Meno carne aiuta l’ambiente

Ormai da tempo chi si occupa di squilibri socioeconomici internazionali ritiene l'allevamento intensivo di animali una colossale ingiustizia in quanto sottrae cibo vegetale all'esercito di affamati del Terzo Mondo, non a caso i raccolti cerealicoli e di leguminose sono quasi del tutto destinati all'alimentazione animale. Le associazioni ambientaliste sostengono che un mercato della carne così gonfiato non è ecosostenibile: spreca energia, risorse naturali, inquina acqua e aria e deforesta il Pianeta. Carni bianche e rosse consumano ogni anno in tutto il Pianeta un'enorme quantità di benzina che va letteralmente in fumo per la produzione di pesticidi, colture foraggiere, fertilizzanti, mangimi. Un chilogrammo di maiale richiede da solo l'equivalente di quattro litri di benzina. In definitiva, più della metà dell'energia utilizzata nel settore agricolo è divorata dagli allevamenti. Un altro grosso problema viene dallo spreco di acqua potabile: una stima di Jim Oltjen, docente di Scienze animali all'Università della California, fa ammontare in 3.200 i litri di acqua indispensabili a dare un chilo di carne di suino. La maggior parte è impiegata per pulire le stalle e rimuovere le deizioni animali. Tutti questi fenomeni sono potenziati dal fatto che nel nostro Paese i bovini sono aumentati del 20 per cento, gli avicoli si sono decuplicati e i suini più che triplicati, mentre la superficie agricola è diminuita di due milioni di ettari. Si tratta di una vera e propria zoopoli che ogni anno sforna circa 100 milioni di quintali di liquami. L'impatto sulle acque è all'origine di un vero disastro ecologico: eutrofizzazione dei mari, malattie nei delfini e in altre specie acquatiche, arricchimento in nitrati delle acque di falda. Forse meriterebbe ricordare le parole di Gandhi: "Nel mondo c'è quanto basta per le necessità di tutti, ma non per l'ingordigia di certuni". Massimo Ilari