Mercato nero di OGM in Brasile. I contadini sono rovinati

Un mercato nero sotterraneo illegale (ma ben noto) per piante OGM cresce in Brasile. Però succede che i contadini che acquistano semi che promettono migliori raccolti a costi inferiori ottengono invece tracolli finanziari e danni alle piantagioni. E' l'articolo-denuncia pubblicato da Wired.com. Dopo un asprissimo braccio di ferro un anno e mezzo fa la Corte Federale brasiliana aveva autorizzato solo tre grandi industrie biotech a commercializzare e diffondere semi OGM in Brasile, ma, a quanto sembra, da almeno sei anni il fenomeno dell'acquisto illegale è diffuso e sta assumendo dimensioni preoccupanti. Ancor di più se si pensa che il Brasile è la culla della biodiversità, e l'introduzione incontrollata di specie vegetali aggressive comporta rischi ambientali elevatissimi. Recentemente si sono registrati raccolti poveri e scadenti di fagioli di soia in tutta la regione di Rio Grande do Sul, lo stato più meridionale del Brasile. Sono stati chiamati a investigare Rubens Onofre Nodari, professore di genetica alla Santa Catarina Federal University, e Deonisio Destro, professore alla Londrina State University. Il loro rapporto (scritto in portoghese) chiarisce i fatti. I contadini hanno piantato accanto alle piantagioni naturali semi geneticamente modificati comprati da rivenditori clandestini della regione. E i raccolti sono stati poveri. Secondo il rapporto "è impossibile definire le origini di quelle piante OGM" ha dichiarato Onofre. "Inoltre, i contadini non possono protestare ufficialmente perché sanno che è illegale comprare e piantare OGM".