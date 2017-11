Merel Karhof. I mulini a vento ridanno energia all’artigianato olandese

Nel 2010 Merel Karhof ha inventato Wind knitting factory, una macchina per maglieria a energia eolica. Le pale catturano il vento e, collegate a una macchina per la maglia, lavorano la lana in un lungo foulard, che poi viene usato per confezionare sciarpe o per diventare tappezzeria. Nessun posto all’infuori di Zaanse Schans nei Paesi Bassi, l'area lungo il fiume Zaan con i mulini a vento del XVII e XVIII secolo, può dimostrare meglio tutto quello che si può fare con la forza vento. Per dare vita alla collezione Windworks, oltre Merel Karhof, altri due mugnai hanno messo a disposizione i loro mulini a vento, De Kat (Il gatto) per produrre i coloranti e Het Jonge Schaap (La giovane pecora) per lavorare il legname.