Merenda a scuola: scegliere con cura il bio!

I residui tossici presenti nelle urine dei bimbi che mangiano bio, infatti, sono 6 volte più bassi, coma dimostrato da un recente studio condotto dall'Università di Washington su classi delle scuole elementari. La massa corporea di un bimbo è inferiore a quella di un adulto e pertanto l'esposizione ai residui "scadenti" per un bambino è più alta rispetto a un adulto. Soprattutto se la scelta dei genitori ricade su snack classici: succhi di frutta, merendine e marmellate. Innanzitutto esistono i rischi tossicologici: pesticidi, concimi chimici e conservanti danneggiano la barriera intestinale. I cibi industriali andrebbero pertanto evitati! Quali sono i segnali di allarme? Insonnia e nervosismo: i cibi industriali mancano di magnesio, che è indispensabile anche per il rendimento scolastico. Tosse e raffreddore: i conservanti aumentano la produzione di muco, rendono vischiose le secrezioni e predispongono a malattie respiratorie recidivanti. Intensa sudorazione: il corpo si deve depurare e usa la traspirazione come modo per espellere le tossine. Se sono eccessive rispetto alla possibiltà di smaltimento troverete i capelli del vostro bambino bagnati, anche in assenza di sforzi fisici eccessivi. Come scegliere bene per loro? Innanzitutto attenzione agli zuccheri, preferite quelli naturali ed evitate lo zucchero bianco. Pertanto tenersi alla larga da merendine, succhi non biologici, bibite. Se il bambino predilige lo zucchero usate la PANELA: estratta dalla canna da zucchero, dolcifica e contiene tutti i sali minerali utili alla crescita ossea dei bambini. Tra gli altri dolcificanti naturali ci sono il Malto di riso o d'orzo, il succo di agarve, e il succo di mela. Merende in arrivo! In cartella, quindi meglio:frutta biologica con la buccia; succo di frutta non zuccherato;panino integrale con crema di sesamo e miele (ottimo!); panino integrale con marmellata senza zucchero; carote pulite da sgranocchiare; yogurt vasetto; yogurt da bere (probiotici); torta fatta in casa (meglio se a base frutta) D.ssa STEFANIA PILONI Medico specialista in ginecologia Docente di Medicina Naturale presso L'università degli Studi di Milano.