Mese per mese, la natura sotto accusa

Il dramma di chi soffre di allergie è di dover avvertire il cambiamento della natura come un qualche cosa che riesce ad insidiare la loro stabilità non solo fisica. La società paga un altissimo prezzo, come se si trattasse di una vera e propria piaga, la destabilizzazione, la depressione e l'ansia che provocano le allergie stagionali. Infatti, anche se vengono comunemente chiamate "primaverili", le allergie da polline, in realtà, possono colpire durante tutto l'arco dell'anno, fatta eccezione forse per il mese di dicembre. Questo perché i numerosi pollini che si diffondono nell'aria seguono un calendario molto diversificato, anche se la concentrazione maggiore è da fine marzo a giugno. Gruppo di piante e loro stagionalità: