Metionina: maxi multa dell’Ue

La francese Aventis, la tedesca Degussa e la giapponese Nippon Soda per ben tredici anni hanno gestito il cartello mangimi della metionina, un aminoacido contenuto nei mangimi di polli e maiali. Listino prezzi massimi e minimi, aumenti del costo del prodotto, notizie sulle vendite e prezzi da applicare ai singoli clienti venivano controllati dalle tre società. Ad essere sanzionate, però, per rispettivi 118 e 9 milioni di euro, saranno solamente Degussa e Nippon Soda. Aventis beneficerà della clemenza dell'esecutivo Ue per aver collaborato con la Commissione Europea, rivelando l'esistenza dell'accordo con tanto di prove sul suo funzionamento. La mietonina è l'ingrediente per mangimi più importante a livello mondiale: nei tredici anni di infrazione, all'interno dello Spazio economico europeo (Ue con Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ha dato vita ad un giro d'affari di circa 260 milioni di euro l'anno.