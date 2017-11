Metodo Bates: gli alberi aiutano a guarire

Oltre a quello dei campi c'è un altro verde, quello delle chiome degli alberi, che generalmente non è continuo, si interrompe, si muove, scandisce le distanze, ondeggia al vento, ed è quello che dà il ritmo alle nostre passeggiate. Proprio la "percezione del movimento" è un'altra delle basi fondamentali del Metodo Bates per la cura della vista imperfetta mediante trattamento senza occhiali, e nel risvegliarla in noi gli alberi sono degli ottimi insegnanti. L'unica caratteristica, l'unica qualità, che distingue un occhio sano da uno ammalato da vizi di refrazione, è quella del suo movimento continuo, lento ed ondulatorio che è assente, ad esempio, nei miopi che fissano l'oggetto cercando di percepirlo e di chiarirlo con tentativi forzosi che invece sortiscono l'effetto contrario. Nell'occhio dotato di vista perfetta, invece, un qualsiasi oggetto viene visto "in movimento", cioè il punto di fissazione si sposta continuamente da parte a parte, in modo lento, continuo, armonioso. Il miope può re-imparare il corretto movimento degli occhi abituandosi a percepire il movimento degli alberi mentre cammina lentamente in un bosco, o lungo un viale alberato, o in un parco cittadino. È sufficiente impratichirsi, ovviamente senza occhiali, a muovere dolcemente la testa e gli occhi, in accordo, secondo una cadenza lenta, impiegando almeno uno o due secondi per scorrere lo sguardo da un lato all'altro mentre si percepisce il movimento complessivo degli alberi intorno. Presto si capirà che c'è un particolare albero che attira maggiormente l'attenzione, scelto come un punto riferimento, rispetto al quale tutti gli altri alberi si muovono di conseguenza, a velocità e per distanze diverse. È proprio la percezione della diversità con cui si muovono gli alberi tra di loro rispetto allo sfondo, rispetto al prato, rispetto a se stessi, che ha fortissime peculiarità auto-terapeutiche. Il colore verde aiuta e favorisce il rilassamento aumentando anche la facilità con cui si percepisce il movimento e con essa la messa a fuoco dei punti in lontananza. Non è escluso che dopo pochi giorni di pratica il miope che si fida della forza di guarigione della natura possa sperimentare dei lampi di visione perfetta. Con la pratica continua di questa e di altre tecniche del Metodo Bates i lampi di visione perfetta saranno sempre più frequenti finché non si tratterà più di semplici lampi ma della guarigione effettiva della miopia. Rishi Giovanni Gatti