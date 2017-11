Metodo Bates: trattamento con il sole

Uno dei metodi più efficaci per risolvere il problema della cataratta è proprio l'esposizione degli occhi alla luce del sole, metodo denominato "trattamento con il sole", alternata a momenti di esposizione al buio attraverso il metodo di rilassamento chiamato "palmeggiamento". Se si andasse a verificare i casi specifici, si scoprirebbe che chi soffre di cataratta non ha mai sopportato il sole in vita sua e se ne è sempre tenuto distante, vuoi perché ha vissuto la sua vita in ambienti chiusi e poco illuminati, o si è preoccupato di nascondere gli occhi alla luce tenendoli deitro ad occhiali scuri. Inoltre, sono praticamente assenti i casi di cataratta in pazienti che non abbiano mai avuto problemi di vista e non abbiano mai indossato occhiali da vista. Al contrario, chi porta occhiali da vista è praticamente certo che in età avanzata soffrirà problemi seri agli occhi, tra i quali anche la cataratta. Dopo aver passato un intero inverno al buio di uffici o di abitazioni scarsamente illuminati, è molto probabile che chiunque di noi una volta in pieno sole senta una sensazione di fastidio e di abbassamento della vista dovuti allo strizzare delle palpebre necessario per attenuare l'abbagliamento della luce naturale. Inoltre, chi indossa lenti a contatto o ha subito operazioni chirurgiche per ridurre la miopia, sente questo abbagliamento davvero insopportabile, e spesso soffre, durante la notte, di dolori lancinanti e mal di testa insopportabili, dovuti al rilascio dello sforzo mentale accumulato durante il giorno per resistere alla luce. La soluzione offerta dal mercato dell'industria delle lenti e dalla medicina scolastica si limita alle lenti "da sole", gli occhiali scuri che vanno tanto di moda, ma è esperienza comune che essi siano totalmente inefficaci e potenzialmente dannosi: l'occhio si abitua alle lenti e il fastido aumenta. Nel caso dei bambini, è molto facile intervenire, rimuovere gli occhiali da vista e da sole, e insegnare loro i principi della vista perfetta senza occhiali e di come ottenere il rilassamento che presiede al buon funzionamento della mente e della vista. Nel caso degli adulti il trattamento sarà più lungo e tedioso. Eppure, l'esperienza del Dott. Bates e di chi ne ha compreso i principi originali e li ha messi in pratica seriamente e con fiducia, è inoppugnabile: il fastidio della luce scompare, le cataratte guariscono, come anche gli errori di rifrazione, il mal di testa, il nervosismo, la nevrastenia, la depressione, se si impara che cosa è la vista perfetta senza occhiali e con questo ci si riabitua alla luce naturale del sole. Rishi Giovanni Gatti rilassamento,