Feldenkrais: consapevolezza del movimento

Le lezioni, organizzate secondo Feldenkrais, non sortiscono alcun effetto senza reale attenzione da parte degli allievi. La Consapevolezza Attraverso il Movimento (CAM), consiste in semplici sequenze di movimento, guidate dalla voce dell'insegnante, proposte a gruppi non molto numerosi di persone. Una lezione in genere può durare da 30 minuti a 60, ed ognuna è strutturata intorno ad una funzione specifica. Questa è una peculiarità del metodo, che invece di proporre esercizi ripetitivi fine se stessi, ha un'immediatezza pratica quasi magica.

Maria Luisa Tettamanzi