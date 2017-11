Metodo Feldenkrais: una partita di basket

Il Metodo Feldenkrais è un processo educativo definito di Consapevolezza Attraverso il Movimento, proprio perché utilizza il movimento per migliorare la postura e le potenzialità dell'individuo. Basato sull'apprendimento e la consapevolezza, stimola l'intelligenza innata del sistema nervoso a riprogammare azioni più efficaci che, gradualmente, si sostituiscono ad abitudini motorie errate spesso causa di dolore e tensione. Date queste premesse si può comprendere come la sua efficacia sia apprezzata in ambito sportivo, dove i gesti atletici specifici possono diventare precisi e davvero potenti, proprio perché espressione di una profonda elaborazione mentale, anziché mera ripetizione meccanica. La soluzione di un problema motorio non è diversa dal superare difficoltà linguistiche o problemi matematici. Pensare che siamo forniti di un cervello per pensare, uno per parlare ed un altro ancora per correre, è errato. In realtà si tratta di un unico affascinante sistema finemente connesso e coordinato. Attraverso le lezioni ideate dal dottor Moshe Feldenkrais si può attivare l'intelligenza motoria di ogni atleta "interessato", mettendolo nella condizione di vedere con gli occhi della mente il gesto più potente. Fare esperienza in modo dolce e profondo di come il corpo è interamente coinvolto in ogni singolo movimento, permette di elevare il livello atletico di ogni prestazione. Visualizzare l'intera successione motoria mentalmente rafforza i processi d'apprendimento che avvengono durante la pratica in palestra. Tutto ciò a vantaggio della competizione: l'atleta può concentrarsi nella situazione agonistica, senza doversi preoccupare dei movimenti che a quel punto saranno più fluidi ed efficaci. Questa particolare pratica che connette corpo e mente, favorisce lo scambio di segnali fra i neuroni migliorandone l'interazione e la coordinazione del movimento. Il miracolo non avviene in una o due sedute. Così come per l'allenamento fisico, anche quello che riguarda il muscolo più importante, necessita di pratica e intenzione. Il cervello, infatti, ha bisogno di stimoli costanti per poter esprimere al meglio le sue capacità. Maria Luisa Tettamanzi