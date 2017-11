Metodologia reiki

Le sedute di Reiki avvengono a paziente comodamente sdraiato in un ambiente silenzioso, illuminato da luce soffusa, con musiche rilassanti. Il trattamento inizia con l'acquisizione da parte del terapeuta di uno stato di quiete e di equilibrio, una sorta di stato meditativo-questa fase dura pochissimi minuti. Nel frattempo è utile che il paziente si metta in contatto con il proprio corpo attraverso il respiro, eseguendo tre o più respiri profondi. Segue poi la parte di tocco "dolce" delle varie parti del corpo. Le mani dell'operatore vengono delicatamente appoggiate per qualche minuto su varie parti del corpo del paziente in corrispondenza dei "centri" energetici della medicina orientale (Chakra) in un ordine e con modalità standardizzate. Il trattamento dura in tutto da 30 a 45 minuti. E' possibile praticare Reiki su se stessi, dopo aver ricevuto la varie attivazioni e aver imparato la tecnica. L'autotrattamento è un modo semplice per ricaricarsi quotidianamente di energia e per canalizzarla a se stessi in caso di necessità. Viene istintivo posare le mani sulle zone doloranti, alla testa in caso di cefalea. Quando Reiki scorre consapevolmente nei nostri canali, questo atteggiamento istintivo prende potenza e diventa molto più efficace. Il trattamento dura in tutto 20 minuti circa. Reiki affianca la terapia convenzionale in numerosi centri ospedalieri di tutto il mondo. Si tratta di una tecnica "dolce" di distensione e analgesia, presenta il vantaggio di essere a basso costo facilmente riproducibile e alla portata di tutti, si presta molto bene come trattamento di supporto. E' previsto un controllo clinico-psicologico generale alla fine di due mesi di trattamento e dopo sei mesi dalla sospensione del trattamento.