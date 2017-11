Mia figlia è una iena

Ascolta l'intervista all'autrice Un libro sull'avventura della maternità. Pappe, coccole, nanne e sorrisi? No, no, qui si parla della concretezza, della missione impossibile che il più delle volte è la maternità. I giornali e i libri tematici spesso propongono un'immagine della mamma dolce e conciliante, che perde la sua femminilità nel momento in cui partorisce per assumere il ruolo di mamma perfetta. Ma nessuno è perfetto! E' un antimanuale questo libro. Non propone ricette su come far addormentare i bambini, su come tenerli buoni, ma anzi racconta avventure e disavventure di una neomamma, Francesca Del Rosso alle prese con la sua piccola Angelica, una iena che di angelico ha solo il nome. "Chiedo a qualunque genitore di provare per un momento a uscire dal proprio corpo e guardare la sua famiglia dall'alto oppure, peggio, con gli occhi del vicino di casa. I vostri figli vi sembrano ancora belli, teneri, simpatici ed educati? Oppure sono come tutti gli altri bambini del mondo, e cioè dei cuccioli di uomo dispettosi, bruttini e indisciplinati?". Con grinta e graffi di ironia a volte mordace l'autrice racconta l'esperienza della sua maternità in tanti capitoletti e alla fine di ognuno ci sono tre parti: "la morale della favola", "lo zampino della nonna" e quattro righe vuote, dal titolo "vuota il sacco" in cui le mamme-lettrici possono scrivere le loro confessioni senza sensi di colpa. Leggere questo libro sdogana certi pensieri rompendo i cliché zuccherosi della maternità e dicendo quello che tutte le mamme pensano, ma non dicono per pudore o per senso di colpa. Una gradevole lettura per future mamme e le neomamme e per tutti quelli che vogliono farsi quattro risate. Pieno di ironia, strappa sorrisi e soprattutto… lenisce i sensi di colpa! Perché essere imperfetti è normale, perché le mamme vere non sono quelle sempre sorridenti e spensierate delle pagine dei giornali!