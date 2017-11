Le micotossine negli alimenti e nei mangimi possono essere nocive per la salute degli esseri umani e di altre forme animali poiché possono causare molti effetti negativi, come il cancro e le mutazioni genetiche, nonché portare disturbi a livello estrogenico, gastrointestinale e renale. Alcune micotossine sono inoltre immunosoppressive e riducono la resistenza alle malattie infettive. Le micotossine sono prodotti del metabolismo secondario delle muffe, che si sono sviluppate su un alimento e sono sempre fonte di pericolose intossicazioni del fegato, dei reni, dei centri nervosi, della circolazione sanguigna o del tratto digestivo. Le intossicazioni da cibo più gravi possono provocare anche la morte e, comunque, risultano cangerogene a livello del fegato. Il loro impianto e sviluppo è influenzato da un'ampia gamma di fattori chimici, fisici e ambientali, anche se ciascun tipo di muffa elabora ogni singola tossina quando si presentano situazioni di squilibrio della muffa stessa.

microbi in cucina s

i nascondono dappertutto: in un frutto lavato male, in un piatto lasciato fuori dal frigo, in confezioni guaste, nei gelati.