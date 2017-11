Milano, eBook gratis sui mezzi pubblici

Gratuità, tecnologia, estemporaneità, la suspense dei gialli e il fascino letterario di una Milano più tenebrosa che mai: un cocktail di ingredienti accuratamente escogitati per l’iniziativa comunale promossa nella metropoli lombarda al fine di esortare i suoi frenetici abitanti alla lettura. La campagna promozionale Milano da leggere giunta quest’anno alla seconda edizione, consentirà infatti sino al 31 maggio di scaricare gratuitamente una selezione di dieci libri che il sistema bibliotecario di Milano, in collaborazione col Comune, l’azienda dei trasporti Atm e un manipolo di volenterose case editrici, mette a disposizione di qualsiasi aspirante lettore minimamente tecnologizzato. Fra l’attesa di un autobus e un tragitto in metropolitana, rifornirsi di volumi digitali può rivelarsi addirittura un piacevole passatempo grazie ai manifesti strategicamente collocati in corrispondenza delle principali fermate dei mezzi pubblici: basta semplicemente inquadrare il codice del libro prescelto sullo schermo del proprio smartphone, tablet o simile, scaricare l’eBook e cominciare a leggere. Confidando nella più immediata attrattività dei generi letterari prescelti quest’anno, gli organizzatori prevedono di superare il già cospicuo successo dell’edizione precedente, che aveva registrato circa quattromila libri scaricati.

Una Milano tinta di giallo e noir

Il Qr code alleato della letteratura