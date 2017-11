A Milano la mobilità sostenibile non è mai stata così gustosa

Mai provata un’auto elettrica? Non una qualunque… Emissioni zero, un’accelerazione mozzafiato, un’autonomia fino a 160 km, un design visionario. L’auto di domani guidabile oggi. Ecco, fatelo. Provatela una volta e la vostra automobile vi sembrerà la preistoria. Mai sperimentato cosa significhi spostarsi in città nel silenzio, in modo agile e libero da limitazioni, rispettosi dell'ambiente? E senza più pagare un parcheggio? Fatelo, e non potrete più farne a meno. Mai sentito il profumo del pane fatto a mano con il lievito madre come si faceva una volta? Un pane di quelli che lo spezzi e ti torna in mente l’infanzia… Mai visto come nasce la mozzarella (quella vera, che profuma ancora di latte e di pascoli incontaminati)? La vedrete nascere dalle mani del casaro, davanti ai vostri occhi. Gustatela una volta, e direte addio al supermercato. Lo sapevate che nel cuore di Milano c’è una bottega-rifugio dove gustare la miglior cucina Valtellinese e dove gli ingredienti arrivano freschi ogni giorno dalla valle del Bitto e dei pizzoccheri? Lì, sottocasa, senza dover andare a Bormio, o a Morbegno. E se fosse una cascina alle porte della città, protetta dalla quiete di un parco agricolo, dove si coltivano frutta e ortaggi nel rispetto dell’ambiente e dell’agricoltura ecologica? Dove nasce un frumento tenero e sano, dove le uova hanno un sapore “vero” e dove si allevano come una volta api, asini, bovini, galline ovaiole, maiali e polli. E il panettone? Chi l’ha detto che si mangia solo a Natale? Se nel cuore di Milano dagli anni ’30 nascesse un panettone speciale, fatto a mano, con ingredienti unici, buono da mangiare tutto l’anno? L’ultima domanda: vi prendereste un’ora della vostra vita per sperimentare tutto questo? Scoprite il sapore unico della sostenibilità. Vi attendono quattro week end speciali dove sperimenterete che la mobilità urbana ha un nuovo sapore. Il sapore delle cose buone. BMW i3 ElectriCity. Alimentazione Urbana è un invito al viaggio e alla scoperta. Vi basterà un’ora per scoprire quanto è divertente guidare un’auto elettrica e che innovazione e tradizione sono due concetti sostenibili e gustosi. Quattro fine settimana, (a settembre il 18, 19 e 20 e il 25, 26 e 27; a ottobre il 2, 3 e 4 e il 9, 10 e 11), in cui potrete scegliere se guidare o essere accompagnati a bordo di una BMW i3 in un tour indimenticabile nella sostenibilità di Milano tra sapori autentici, assaggi, tradizioni e curiosità. Vi attendono un caseificio, una bottega, una cascina, un panificio e una pasticceria… Li scoprirete personalmente al volante, in un tour sostenibile che vi farà sperimentare i vantaggi della mobilità elettrica. Non avete voglia di guidare e volete “solo” godervi la magia di viaggiare in silenzio? Fatevi condurre da un autista, che durante il viaggio vi racconterà cosa significa guidare oggi un’auto elettrica. Mattino, pomeriggio o sera: scegliete voi. L’appuntamento è al Best Western Hotel Galles, a due passi da Corso Buenos Aires (Mi) e dalla M1 Lima. Ad accogliervi troverete nella hall dell’hotel una hostess, mentre un team di esperti drivers vi accompagnerà nelle esperienze di guida. Una volta a destinazione, potrete effettuare degustazioni o partecipare a visite e dimostrazioni. E chi vorrà potrà fare acquisti di prodotti biologici a km zero. Iscriversi è facile e veloce (basta cliccare qui) e potrete partecipare da soli, con la famiglia o con gli amici, scegliete voi con chi condividere questa esperienza. Potrete portare con voi anche i bambini, specie la domenica quando i test drive si concluderanno in una cascina alle porte della città, fra natura e prodotti autentici.