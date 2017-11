Milano è la prima città italiana a risparmiare con i LED

Il comune di Milano in collaborazione con la società energetica A2A prosegue l’opera di manutenzione stradale proposta con il progetto Milano a LED. 140mila punti luce LED illumineranno la città entro la fine dell’anno portando i consumi energetici comunali al di sotto della media registrata dai Paesi europei. Negli obiettivi di Palazzo Marino c’è la riduzione del consumo di energia elettrica pro capite e la sostenibilità ambientale. Per questo, il gruppo partner A2A ha investito 38 milioni di euro nell’istallazione di 500 nuovi quadri di comando, un sistema di telecontrollo e l’apertura di un sito web dove i cittadini riceveranno in tempo reale tutte le informazioni sull’avanzamento dei lavori e su eventuali malfunzionamenti dell’impianto.