Milano diventa A-Ortista

Nel chiostro dei Glicini della società Umanitaria, ogni artista ha seminato la propria opera e si appresta a coglierne i primi frutti. Una tre giorni di eventi che si apriranno il 16 aprile e vedrà impegnati vari artisti in diversi percorsi. "Il seme piantato dagli a-ortisti - spiega Ornella Piluso, ideatrice del progetto - produrrà a partire da quest'anno e per quelli successivi un raccolto, artistico, sociale, sperimentale organico o inorganico; in questo modo arriveremo a legare le nostre semine e i nostri raccolti all'Expo del 2015 che ha come temi portanti alimentazione e nutrizione". Progetto che rilancia l'idea di orto urbano, un modo per coltivare la città, gli spazi verdi liberi o il proprio balcone. E perché no, raccoglierne i frutti. Non solo traffico e cemento, ma palazzi e aiuole verdi, vitali, colorate. Gli eventi si apriranno con "Orti Notturni-Percorso A-Ortista" e allo scoccare della mezzanotte... "Boccone d'A-Ortista!". Nei giorni successivi faranno da cornice tutta una serie di incontri, di dibattiti su cibo, ambiente. Una Fiera Eco Bio Equo animeranno gli spazi dell'Umanitaria, con la presenza dell'associazione Italia Russia Lombardia e della Fondazione Italia Cina. Per l'ottavo anno consecutivo continua "Piatto d'Artista": grazie alla collaborazione fra artisti e chef, alcuni noti ristoranti milanesi presenteranno un "piatto d'Arte", ispirato a una o più opere dell'artista partner esposte nel ristorante stesso. Obiettivo dell'evento è gustare il "Sapore dell'Arte" attraverso la ricerca e la collaborazione fra due differenti modalità di interpretare l'arte stessa. Quest'anno saranno coinvolte altre location, ristoranti, gallerie, parchi, giardini che creeranno un percorso per le due settimane in Verde dal 13 al 27 aprile dove l'arte e la natura saranno le muse ispiratrici. Rudi Bressa