Milano – Il dopo Salone del Mobile

Attorno a questo evento hanno ruotato anche eventi quali il Salone del Complemento d'Arredo, le biennali Eurocucina ed Eimu. Inoltre il celebre Salone Satellite al cui interno, oltre ai giovani designer, era sviluppato il bellissimo tema "Grand Hotel Salone" (dedicato al contract alberghiero) e dove si potevano reperire informazioni in "Technology for the kitchen" (tutto il meglio per la cucina). Lo abbiamo visitato in lungo e in largo, raggiungendo anche i bellissimi Fuori Salone organizzati per tutta la città di Milano. Abbiamo colto l'occasione per farci spiegare da alcuni designer e produttori i loro progetti: