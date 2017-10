Milena Screm

Milena Screm Di formazione Rogersiana, opera da vent'anni nell'ambito dello sviluppo dei potenziali umani e della crescita personale dell'individuo. Si è formata negli Stati Uniti in Psicologia Umanistica ed Esistenziale; ha arricchito la sua visione dell'uomo con lo studio di filosofie, di tradizioni e di metodi introspettivi diversi. E' stata una delle prime Rebirthers italiane e ha contribuito attivamente alla diffusione di questo metodo nel nostro paese. Negli ultimi dieci anni ha sviluppato un suo approccio al lavoro con il respiro che ha chiamato Breathwork. Ha fondato, e dirige da sedici anni, un istituto dove svolge attività di ricerca, insegnamento e consulenza privata e aziendale. E' autrice di tredici libri d'indirizzo psicologico, pubblicati in Italia e in altri paesi europei; tra questi una trilogia dedicata al Rebirthing. Per informazioni: Via Guido d'Arezzo 19 - 20145 MILANO Tel. 02 - 4984210 Fax 368 0 3012623 Internet: www.breathwork.it E mail: breathwork@tiscalinet.it - info@breathwork.it