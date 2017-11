New York intitola una via al genio di Miles Davis

Cresciuto a East St. Louis, Illinois, dopo il diploma Miles Davis si trasferisce a New York, non solo perché a metà degli anni Quaranta New York era il centro nevralgico della vita notturna e della musica jazz, ma soprattutto per avverare il sogno (che gli riesce quasi subito) di suonare insieme ai grandi della musica di quel tempo: Charlie Parker e Dizzy Gillespie, per esempio, che lo avevano stregato ad un concerto della big band di Billy Eckstine a cui aveva assistito quando viveva a St. Louis. Ormai diventata la sua città adottiva, Miles nel 1950 si trasferisce nel cuore di New York, a Manhattan, proprio in W. 77th St., dove vivrà fino alla metà degli anni Ottanta. In questo luogo Miles Davis compose alcuni dei più grandi brani di tutti i tempi, rimasti nella leggenda, e anche Quincy Troupe, poeta, scrittore e giornalista statunitense, nonché biografo ufficiale e redattore di Miles: The Autobiography, ha sottolineato il valore di quel luogo, affermando: "Il contributo che Miles ha dato alla musica, soprattutto quando viveva in quella strada, è incommensurabile". Gale Brewer, presidente del distretto di Manhattan, ha sempre sostenuto con grande forza il riconoscimento della Miles Davis Way sulla Upper West Side, ma chi si è davvero battuta per la ridenominazione della via è stata Shirley Zafirau, una semplice vicina di casa del grande trombettista, un' "eroe" per tutta la famiglia Davis, come l’ha definita il batterista Vince Wilburn Jr., nipote di Davis.